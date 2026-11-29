Житель Москвы лишился почти 2,5 миллиона рублей, пытаясь купить японский минивэн Mitsubishi Delica D:5 через интернет. Ради выгодной сделки мужчина оформил кредит и потратил накопления, однако вместо автомобиля получил новые требования об оплате.

В октябре москвич нашёл сайт Delivery.Cars, где предлагали приобрести иномарки по привлекательным ценам. Вскоре с ним связалась девушка, представившаяся менеджером компании, и предложила несколько вариантов. Покупатель выбрал Mitsubishi Delica D:5 за 1,2 миллиона рублей, хотя стоимость подобных машин может достигать 3,6 миллиона.

Чтобы оплатить покупку, мужчина взял кредит и добавил собственные сбережения. Однако после первоначального платежа начались дополнительные расходы. Представительница компании требовала деньги на таможенное оформление, налоги и другие обязательные процедуры. Только за НДС покупатель перечислил 372 тысячи рублей.

В итоге общая сумма переводов приблизилась к 2,5 миллиона рублей. Обещанный минивэн так и не доставили, а спустя некоторое время сайт перестал открываться. Девушка, которая сопровождала сделку, также перестала выходить на связь.

По информации «Базы», после обращения потерпевшего правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Life.ru писал, что в Москве 73-летний пенсионер лишился 40 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур. Часть своих сбережений мужчина по указанию аферистов оставил в микроволновке в чужой квартире.