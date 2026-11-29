Мошенники перед Новым годом выдают себя за учителей и директоров школ, чтобы выманивать у родителей деньги на подарки и нужды классов. О новой схеме обмана РИА «Новости» рассказала юрист, председатель совета регионального отделения Ассоциации юристов России в ЛНР Виктория Бабаханян-Тютюнникова.

«В предновогодний период традиционно активизируются мошенники, спекулирующие на доверии родителей», — отметила собеседница агентства.

По её словам, злоумышленники заводят в мессенджерах поддельные профили педагогов и руководителей учебных заведений, а затем требуют срочно перечислить средства. Поводами для сборов называют покупку праздничных презентов, классные расходы или якобы возникшие чрезвычайные обстоятельства.

Юрист посоветовала не переводить деньги по подозрительным сообщениям, пока информация не будет проверена. Для этого следует самостоятельно позвонить классному руководителю или администрации школы по знакомому номеру.

Если средства уже попали к аферистам, необходимо немедленно заблокировать банковскую карту и обратиться в полицию. Заявление поможет зафиксировать обстоятельства произошедшего и сохранить цифровые следы преступления.

В ноябре мошенники добрались и до семейных накоплений школьников. В Нижнем Новгороде двое десятиклассников под давлением аферистов вынесли из дома 700 тысяч рублей и 1850 долларов. Злоумышленники представлялись правоохранителями, убеждали подростков, что деньгам родителей грозит опасность, и заставили передать наличные курьеру.