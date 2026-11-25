Мошенник оформил на жителя Москвы кредит на 30 миллионов рублей, предъявив в банке паспорт с чужими персональными данными и переклеенной фотографией. Сотрудник финансовой организации не распознал подделку и выдал деньги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в столичном районе Сокольники. Настоящий владелец документов узнал о займе из банковского уведомления. Проверив приложение, мужчина обнаружил кредит, который сам не оформлял, и обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что в отделение банка приходил другой человек. Он воспользовался поддельным паспортом, в котором сохранил имя и данные настоящего владельца, но заменил фотографию. Банковский сотрудник не заметил подмены.