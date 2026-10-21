Москвич нанял двойника умершей соседки, чтобы завладеть её квартирой

Москвич нанял женщину, похожую на умершую соседку, чтобы завладеть её квартирой и деньгами. С помощью сообщницы ему удалось похитить со счёта покойной два миллиона рублей, однако попытка присвоить недвижимость закончилась задержанием. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

Москвич нанял двойника умершей соседки для хищения квартиры. Видео © МВД России

По данным полиции, мужчина узнал о смерти соседки и решил забрать её имущество. Для этого он подыскал женщину с похожей внешностью, которая помогла снять деньги со счёта умершей. Затем сообщники подали поддельные документы на приватизацию квартиры на проспекте Мира.

Предполагаемого организатора схемы задержали в подмосковном Раменском. Им оказался 41-летний житель столицы. Во время обыска у него обнаружили ноутбуки, мобильные телефоны и наличные деньги.

Против мужчины возбудили уголовные дела о краже и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд заключил его под стражу. Предполагаемая сообщница успела покинуть Россию, сейчас правоохранители принимают меры для её задержания.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве раскрыли преступную схему хищения квартир умерших граждан на 150 миллионов рублей. По версии следствия, группировка из 22 человек действовала с 2023 по 2025 год. Злоумышленники находили жильё москвичей, у которых не осталось наследников, и переоформляли его с помощью фиктивных браков, поддельных документов и мнимых сделок. Иногда участники группы даже гримировались под собственников недвижимости. Всего следователи установили не менее 17 эпизодов, расследование дела завершили в октябре 2026 года.