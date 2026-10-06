Покойники и фиктивные браки: «Чёрные риелторы» украли квартиры в Москве на 150 млн

Следственный комитет завершил расследование дела о хищении квартир в Москве, ущерб по которому превысил 150 млн рублей. К уголовной ответственности привлекли 22 человека, включая двух предполагаемых организаторов преступного сообщества, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Среди фигурантов есть граждане России и Белоруссии. В зависимости от роли им вменяют организацию преступного сообщества и участие в нём, мошенничество, легализацию имущества и операции с поддельными документами. По версии следствия, преступная схема действовала с 2023 по 2025 год. В неё входили 22 гражданина России и Белоруссии, а руководили группой два организатора.

Для захвата квартир фигуранты разыскивали жильё умерших москвичей либо собственников, которые долгое время отсутствовали и не имели наследников. После этого недвижимость, как утверждает СК, переоформляли с помощью фиктивных сделок, поддельных документов и мнимого наследования.

В отдельных эпизодах использовались фиктивные браки. Кроме того, участники группы могли гримироваться под владельцев квартир, чтобы выдавать себя за собственников при оформлении документов.

«Злоумышленники подыскивали умерших или длительное время отсутствующих по месту жительства москвичей, не имеющих наследников», — уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В МВД считают, что группа может быть причастна как минимум к 17 преступлениям. Общий материальный ущерб оценивается более чем в 150 млн рублей. В ходе расследования специалисты провели большое количество следственных действий и сложных экспертиз. В частности, изучались почерк, внешность фигурантов и стоимость имущества. После того как обвиняемые завершат ознакомление с материалами, дело планируется направить для утверждения обвинительного заключения, а затем передать в суд.

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