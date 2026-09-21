Москвич отдал мошенникам 22 млн рублей и понял это только после общения с ИИ

Москвич стал жертвой телефонных мошенников и лишился 22 миллионов рублей, но окончательно понял, что его обманули, только после разговора с нейросетью. Мужчина следовал инструкциям неизвестных в мессенджере, оформил кредиты в трёх банках, продал доли в бизнесе и передал деньги курьеру в парке.

По данным «Рен-ТВ», москвичу позвонил незнакомец, представившийся сотрудником экономической безопасности. Собеседник заявил, что банковский сектор проверяют на коррупцию, а мужчина входит в число благонадёжных клиентов. В ходе разговора потерпевший упомянул о продаже долей в двух компаниях и ожидаемой выплате по договору переуступки прав на недвижимость.

После этого общение переместилось в мессенджер, где мужчина получал инструкции. Следуя указаниям, он оформил кредиты в трёх банках на максимальные суммы, продал доли в бизнесе, снял средства со счёта и обналичил кредит, взятый на строительство дома. В общей сложности он собрал 22 миллиона рублей и упаковал их в чёрный пакет.

Передача денег состоялась в парке. Мужчина сел на лавочку, к нему подошёл молодой человек и сообщил, что он от «Петра Сергеевича». Забрав пакет, курьер спрятал его под куртку и скрылся. На следующий день пострадавший обнаружил, что диалог в мессенджере удалён. Он заподозрил неладное, после чего посоветовался с супругой и нейросетью. Только после обращения к искусственному интеллекту мужчина окончательно понял, что стал жертвой мошенников.

Ранее Life.ru писал, что мошенники начали применять нейросети для обмана глухих и слабослышащих пользователей. Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах, а затем обращаются к знакомым владельца страницы с просьбами перевести деньги. Для рассылки аферисты создают групповые чаты от имени жертвы. Однако многие люди с нарушениями слуха привыкли проверять личность собеседника по видеосвязи, поэтому преступникам пришлось усложнить схему. От звонка они отказываются под предлогом визита к стоматологу. Вместо видео злоумышленники отправляют сгенерированные нейросетью снимки, созданные на основе настоящих фотографий владельца аккаунта.