Мужчина хотел купить iPhone за 35 тысяч рублей, а остался с кредитом на 116 тыс.

Житель Ижевска Евгений заявил, что при покупке iPhone за 35 тысяч рублей на него оформили кредит на 116 тысяч. Инцидент произошёл в одном из магазинов города.

Мужчина рассказал, что обратил внимание на рекламу «iPhone 14 за 35 тысяч рублей». В магазине ему объяснили, что смартфон можно купить по такой цене только в рассрочку. При оплате наличными устройство стоило 41 тысячу рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на покупателя.

Евгений согласился оформить рассрочку, однако в документах увидел другую стоимость — 77 тысяч рублей. По его словам, продавец заверил, что лишнюю сумму получится вернуть на следующий день через приложение.

После оформления покупки мужчина зашёл в приложение банка и обнаружил кредит на 116 тысяч рублей. Сотрудники магазина объяснили разницу сбоем. Позднее Евгений, как он утверждает, выяснил, что продавец направил банку заявку именно на эту сумму.

Покупатель решил вернуть смартфон. По его словам, в магазине предложили другой вариант: торговая точка должна была закрыть кредит, после чего мужчина мог выкупить телефон за 41 тысячу рублей.

Через 20 дней Евгений обратился в банк и узнал, что деньги для погашения задолженности не поступили. За это время кредит продолжил обрастать процентами. Мужчина также заявил, что нашёл жалобы других покупателей на индивидуального предпринимателя, через которого ему продали смартфон.

Ранее 50-летний москвич обвинил столичный реабилитационный центр Allclinic в оформлении микрозайма на его имя. Мужчина и его родственники утверждали, что заём составил 245 тысяч рублей, а часть денег попытались списать за медицинские услуги. Семья также заявляла о переводе 31 тысячи рублей со счёта мужчины и счёте на 73 тысячи рублей за анализы. Родственники обратились в Следственный комитет и планировали направить заявление в прокуратуру.