Москвич пережил клиническую смерть после попытки разнять женщин

В Москве 63-летний мужчина попал в больницу и пережил клиническую смерть после попытки разнять двух дерущихся женщин. Одна из участниц конфликта дважды ударила его по лицу, после чего он потерял сознание. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По информации телеканала, две женщины поссорились прямо на улице. Словесная перепалка переросла в драку, которую попытался остановить случайный прохожий по имени Шаршенбек.

Мужчина вмешался в конфликт, однако одна из участниц драки нанесла ему два удара по лицу. После этого 63-летний москвич упал на землю и потерял сознание.

Пострадавшего доставили в больницу. По данным СМИ, мужчина перенёс клиническую смерть. Подробности его нынешнего состояния и причины остановки кровообращения телеканал не уточняет.

Правоохранители задержали женщину, которая, предположительно, нанесла удары. По предварительным данным, следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина откусил кончик носа сопернику во время драки в кафе на Тверской улице. По предварительным данным, между двумя посетителями заведения произошла ссора, которая быстро переросла в потасовку. В ходе конфликта один из участников укусил другого за лицо, причинив ему серьёзную травму.