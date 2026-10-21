В Москве мужчина откусил кончик носа сопернику во время драки в кафе

Посетитель московского кафе лишился кончика носа после ночной драки с другим мужчиной. Конфликт произошёл в заведении на Тверской улице и закончился госпитализацией одного из участников. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По предварительным данным, между двумя посетителями вспыхнула ссора, которая быстро переросла в потасовку. Во время драки один из мужчин укусил оппонента за лицо, откусив ему кончик носа.

Пострадавшего Алексея Г. доставили в больницу. Сведения о его состоянии и характере необходимой медицинской помощи пока не уточняются.

Предполагаемого нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Что именно стало причиной конфликта и какие обвинения могут предъявить задержанному, пока неизвестно.