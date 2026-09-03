Москвич получил штраф за нарушение ПДД из-за машины-двойника в Петербурге

Москвичу выписали штраф за нарушение ПДД в Петербурге, хотя его автомобиль в этот момент находился в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Водителю пришло постановление на 4500 рублей за движение по выделенной полосе для общественного транспорта. Однако выяснилось, что к нарушению он не имеет отношения.

Как рассказал мужчина, его машина в день фиксации нарушения стояла на платной парковке в столице, что подтверждают записи городских камер. Кроме того, на снимке с места нарушения оказался другой автомобиль — белый Jetour вместо принадлежащего ему вишнёвого Nissan.

Причиной ошибки стал госномер. У двух машин совпали буквы и цифры, а различие оказалось только в коде региона: у одного автомобиля — 778, у другого — 77. Сейчас москвич пытается обжаловать штраф и доказать, что в момент нарушения его автомобиль находился в другом городе.

Ранее москвичке пришёл штраф за неправильную парковку в Чебоксарах, хотя сама женщина утверждает, что никогда не бывала в Чувашии. Более того, на приложенном к постановлению снимке запечатлён совсем другой автомобиль