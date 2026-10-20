Москвич выложил интимное видео в канал бывшей, чтобы вернуть её

Житель Москвы попытался вернуть бывшую девушку весьма необычным способом — опубликовал её интимное видео в Telegram-канале, который она ведёт для близких друзей. Однако вместо возобновления отношений мужчина получил заявление в полицию.

27-летняя москвичка заметила в своём сообществе неизвестного пользователя. Вскоре аноним разместил в комментариях откровенный ролик с участием самой девушки. Она оперативно удалила запись и вспомнила, что когда-то отправляла это видео бывшему возлюбленному.

Спустя некоторое время с москвичкой связался человек, представившийся другом её экс-бойфренда. Он объяснил, что таким образом молодой человек якобы пытался привлечь внимание бывшей и возобновить общение.

Однако девушка такой способ примирения не оценила и обратилась в полицию, пишет «База». Теперь правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах публикации.