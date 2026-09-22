Москвича на полгода лишили прав из-за «жирного» шрифта на госномерах

Московского автомобилиста лишили водительских прав на шесть месяцев после того, как инспектор обнаружил несоответствие госномеров требованиям стандарта. Как сообщает Baza, буквы, цифры и линии на знаках оказались крупнее предусмотренных образцом.

По данным канала, высота букв на номерах составляла 62 мм вместо 58 мм, цифр — 80 мм вместо 76 мм, а толщина линий доходила до 16 мм вместо 11 мм. Именно из-за необычного начертания такие знаки автомобилисты неофициально называют «жирными».

Инспектор квалифицировал номера не просто как нестандартные, а как заведомо подложные. Суд согласился с такой оценкой и назначил водителю минимальное наказание по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ — лишение права управления автомобилем на шесть месяцев.

Такая квалификация соответствует разъяснениям Верховного суда. Подложными могут признаваться в том числе регистрационные знаки, при изготовлении которых нарушены требования национального стандарта к основным размерам, форме и характеру начертания или толщине линий символов. За управление машиной с заведомо подложными номерами закон предусматривает от шести месяцев до года лишения прав.

Сам автомобилист утверждает, что дубликаты не заказывал. По его версии, автомобиль оформлен на родственника, который изготовил новые знаки в коммерческой организации, якобы имевшей право заниматься выпуском дубликатов. Теперь водитель пытается оспорить решение суда.

При этом действующий ГОСТ Р 50577-2018 действительно устанавливает требования к размерам и начертанию символов на российских регистрационных знаках. Форма букв и цифр должна соответствовать утверждённым образцам, а технические параметры — требованиям стандарта и согласованной с МВД конструкторской документации.

Похожий случай Life.ru уже описывал в 2025 году. Тогда владельца Infiniti также лишили прав на полгода после экспертизы номеров с увеличенными буквами, цифрами и более толстыми линиями.