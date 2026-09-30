Москвичей попросили не забирать домой найденных на земле бельчат

Жителям Москвы не следует забирать домой здоровых бельчат, найденных на земле. Осенью у молодых белок начинается период активного изучения территории, рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

«У городских белок бывает два выводка за год: первый появляется в конце весны — начале лета, второй — в середине августа. Осенью подросшие бельчата из второго выводка начинают активно исследовать территорию и могут оказаться на земле», — объяснили в ведомстве.

Если детёныш выглядит здоровым, специалисты советуют не трогать его и отойти на безопасное расстояние. Мать, скорее всего, находится неподалёку, но может не приближаться, пока рядом стоят люди. Контакт с человеком становится для дикого животного сильным стрессом. Поэтому попытка забрать бельчонка домой способна помешать ему вернуться к матери.

Помощь нужна, если зверёк травмирован либо оказался в опасном месте, например на проезжей части. В таком случае его можно аккуратно переместить в безопасную зону, используя плотные перчатки, а затем обратиться к специалистам.

Ранее Life.ru рассказывал о москвичке, пострадавшей после попытки покормить белку. Специалисты напоминали, что дикие животные могут вести себя непредсказуемо, поэтому близкий контакт с ними требует осторожности.