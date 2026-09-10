«Догоняет и пытается съесть»: Лесничий дал советы по защите от бешеных белок

Обычный укус белки ещё не говорит о том, что животное больное или ведёт себя неадекватно, рассказал лесничий Андрей Семёнов. По его словам, насторожиться стоит, если зверёк сам преследует человека и проявляет необычную агрессию.

«Вот если вы идёте по тропинке, а животное вас догоняет и пытается съесть — да, тогда стоит напрячься», — подчеркнул специалист.

Чаще всего белки кусают людей во время кормления, поэтому угощение лучше оставлять в кормушках, а не давать с рук. Кроме того, важно помнить, что животные могут переносить не только бешенство, но и паразитов.

После укуса непроверенной белки необходимо обратиться к врачу для антирабической профилактики. Пострадавшему введут иммуноглобулин, а затем проведут курс вакцинации в шесть приёмов в течение 90 суток, отметил собеседник сайта MK.ru.

Напомним, за год после укусов белок за медицинской помощью обратились более 500 россиян. Больше всего таких случаев зафиксировали на Ставрополье — свыше 200, в Москве — более 100, в Петербурге — около 100.