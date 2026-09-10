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Опубликовано 10 сентября, 10:01

«Догоняет и пытается съесть»: Лесничий дал советы по защите от бешеных белок

Лесничий Семёнов: После укуса непроверенной белки необходимо обратиться к врачу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обычный укус белки ещё не говорит о том, что животное больное или ведёт себя неадекватно, рассказал лесничий Андрей Семёнов. По его словам, насторожиться стоит, если зверёк сам преследует человека и проявляет необычную агрессию.

«Вот если вы идёте по тропинке, а животное вас догоняет и пытается съесть — да, тогда стоит напрячься», — подчеркнул специалист.

Агрессивная белка пробралась в квартиру москвички и вела себя как свинья
Агрессивная белка пробралась в квартиру москвички и вела себя как свинья

Чаще всего белки кусают людей во время кормления, поэтому угощение лучше оставлять в кормушках, а не давать с рук. Кроме того, важно помнить, что животные могут переносить не только бешенство, но и паразитов.

После укуса непроверенной белки необходимо обратиться к врачу для антирабической профилактики. Пострадавшему введут иммуноглобулин, а затем проведут курс вакцинации в шесть приёмов в течение 90 суток, отметил собеседник сайта MK.ru.

Встреча с последствиями: Россиянка пострадала после попытки покормить белку
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Напомним, за год после укусов белок за медицинской помощью обратились более 500 россиян. Больше всего таких случаев зафиксировали на Ставрополье — свыше 200, в Москве — более 100, в Петербурге — около 100.

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Борис Эльфанд
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