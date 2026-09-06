Охота за угощениями и людьми: Сотни россиян пострадали от укусов белок, в лидерах — Ставрополье
Более 500 россиян пострадали от укусов белок за год
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Безобидная на вид белка может закончить знакомство с человеком укусом. За год в разных регионах России за медицинской помощью после встреч с этими зверьками обратились более 500 человек. Об этом сообщил Mash.
Более 500 россиян пострадали от укусов белок за год. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tanyashatsillo, dariasushkova, prado1216
Наибольшее число подобных случаев зафиксировали на Ставрополье — свыше 200 обращений. Москва сообщила более чем о 100 пострадавших, в Петербурге насчитали около 100 случаев, а в Новосибирской области — 97. Ещё 34 человека пострадали в Красноярске. Среди укушенных в Омске оказались дети.
Всего, по приведённым данным, в России насчитывается около 5,2 млн белок. В некоторых регионах численность популяции активно увеличивается, поэтому вероятность близкой встречи с хвостатыми становится выше. Особенно часто неприятности происходят во время кормёжки. Привыкшие получать лакомства зверьки начинают без страха прыгать людям на руки и плечи, однако в попытке завладеть угощением могут внезапно укусить.
Опасность заключается не только в самой ране. Белки способны переносить паразитов, блох и клещей, а также могут быть источником бешенства. Особую настороженность должны вызывать животные, которые не пытаются убежать от человека или, наоборот, проявляют агрессию.
Любителям покормить белку с ладони стоит отказаться от такой затеи. При укусе или царапине повреждённое место необходимо тщательно промыть и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Ранее неприятная встреча с белкой произошла с 26-летней жительницей Сургута во время велосипедной прогулки. В парке девушка решила покормить зверька прямо с руки, но безобидная на первый взгляд затея закончилась травмами. Подойдя поближе, животное неожиданно запрыгнуло сургутянке на ногу и оставило царапины.
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