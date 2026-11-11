В Москве предупредили о возможном похолодании ниже нуля в ночь на 11 ноября. Снижение температуры могло привести к образованию скользких участков на дорогах. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в мессенджере Max.

«По прогнозам синоптиков, после 03.00 11 ноября в столице местами ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений», — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий автомобилистов призвали соблюдать осторожность за рулём. Водителям рекомендовали выбирать безопасную скорость, избегать резких манёвров и увеличивать дистанцию до других машин, поскольку при отрицательной температуре влажный асфальт может покрыться тонкой коркой льда.