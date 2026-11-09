Россияне не останутся без настоящей зимы из-за глобального потепления, однако привычный морозный сезон станет более непредсказуемым, с резкими переменами погоды и интенсивными снегопадами. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков рассказал в авторской колонке для «Вестей».

По словам синоптика, полностью отменить зиму глобальное потепление не способно. Смена времён года зависит прежде всего от астрономических процессов: после осеннего равноденствия Северное полушарие начинает терять больше тепла, чем получает от Солнца, поэтому воздух неизбежно остывает.

При этом характер зимней погоды уже меняется. Заводченков считает, что морозные периоды будут сопровождаться всё более резкими атмосферными процессами, а привычная устойчивость сезона постепенно уступит место погодным колебаниям.

«Просто характер зимы изменится, она будет становиться всё более нервной, импульсивной», — отметил метеоролог.

Одним из проявлений этих изменений стали экстремальные осадки. По наблюдениям специалиста, в XXI веке на Русской равнине они фиксируются в ноябре в среднем вдвое чаще, чем прежде. Причина отчасти связана с нагреванием Мирового океана: с его поверхности испаряется больше влаги, которую воздушные массы затем переносят на материк.

Одновременно усиливаются температурные контрасты между атмосферными фронтами. В результате снежный покров сохраняется меньше времени, но отдельные снегопады становятся мощнее. Таким образом, даже при общем сокращении снежного сезона регионы европейской части России могут сталкиваться с сильными снегопадами.

В ближайшие дни жителям Русской равнины предстоит пережить очередную волну аномального тепла. По прогнозу Заводченкова, устойчивые зимние условия начнут формироваться лишь в конце ноября — начале декабря, когда поверхность земли достаточно остынет.