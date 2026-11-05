Предстоящей зимой в России возможны резкие переходы от сильных морозов к оттепелям, рассказала заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, профессор Ирина Репина. По её словам, точно предсказать погоду на весь сезон нельзя, поэтому пока можно говорить только об общих тенденциях.

«Вероятны «погодные качели»: чередование сильных морозов и оттепелей. Возможны большие температурные градиенты и частые перепады температуры», — пояснила учёный в интервью RG.ru.

В Москве длительных морозов под −40 градусов не ожидается, однако короткие похолодания ниже −20 возможны. В целом зимы в Центральной России становятся мягче и сопровождаются большим количеством осадков. За последние десять лет начало устойчивого зимнего сезона сместилось примерно на две недели ближе к декабрю.

На севере страны сохранятся суровые условия с сильными морозами. На Черноморском побережье средняя зимняя температура тоже растёт, вероятность интенсивных осадков увеличивается. Ощущение, будто зимы стали холоднее, связано с частыми вторжениями холодного воздуха: во время непродолжительных эпизодов приморские курорты чаще засыпает снегом.

Для горнолыжных курортов сокращение снежного сезона создаёт риски. Если тенденция сохранится, Красная Поляна и Архыз через несколько лет могут остаться без устойчивого снежного покрова. С похожей проблемой уже столкнулись европейские курорты, которые теряют клиентов из-за нехватки снега, отметила эксперт.