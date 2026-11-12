Москвичей попросили по возможности пересесть на общественный транспорт из-за осадков. На нескольких дорогах столицы возникли затруднения, сообщили в телеграм-канале Дептранса.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на магистралях, ведущих в центр города. В частности, движение затруднено на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе.

При этом в течение дня транспортная нагрузка может усилиться. В ведомстве ожидают интенсивное движение в центральной части Москвы.

Дополнительные сложности прогнозируются на Третьем транспортном кольце возле Новорижской эстакады и на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. На обоих участках плотный поток автомобилей ожидается в каждом направлении.

Ранее Life.ru сообщал, что столичный Дептранс рекомендовал автомобилистам не выезжать на летней резине из-за мокрого снега и похолодания 12 ноября. Водителям также напомнили о необходимости соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и проверять состояние машины перед поездкой.