Москвичи не смогли оспорить приговор за госизмену в Верховном суде: они отсидят 15 и 17 лет

Верховный суд России отказался смягчать наказание двум жителям Москвы, осуждённым за государственную измену в пользу Украины. Валерии Егоровой предстоит провести в заключении 17 лет, а её супругу Павлу Коротичу — 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Как установил суд, женщина выполняла поручения представителя украинской разведки, собирая информацию о расположении военных объектов в Москве и Подмосковье. Её муж помогал организовывать поездки, выступая в роли водителя и обеспечивая безопасность во время выполнения заданий. За переданные сведения супруги получили небольшое денежное вознаграждение.

«За предоставленную информацию кураторы заплатили исполнителям 240 долларов в криптовалюте», — уточнили в пресс-службе суда.

Первоначальный приговор вынес Московский городской суд. Согласно материалам дела, Егорова занималась сбором информации с мая 2023-го по февраль 2024 года. Впоследствии осуждённые попытались добиться пересмотра назначенных сроков, однако Верховный суд не обнаружил оснований для их сокращения. Таким образом, решение о длительном лишении свободы осталось в силе.

Ранее Life.ru сообщал о задержании жителя Керчи, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам фотографий российских военных кораблей и систем ПВО. По данным ФСБ, мужчина снимал военную технику и отправлял полученные материалы через подконтрольный СБУ чат-бот. В отношении него возбудили уголовное дело о государственной измене.