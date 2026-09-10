Москвичи рванули на пляжи в последний день «бабьего лета»

В Москве столбики термометра поднялись до рекордных для осени 27 градусов. Журналисты SHOT побывали на городских пляжах и убедились, что жители и гости столицы предпочли урвать последние тёплые деньки, насладившись отдыхом у воды.

Жара в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Показатели температуры выше климатической нормы на 4 — 6 градусов. Но уже завтра погода начнёт портиться: небо затянут облака, пройдут дожди.

Ранее уже сообщалось, что в Москве с 8 сентбяря ожидается заметное потепление. В четверг, 10 сентября, температура воздуха в столице поднялась выше 25 градусов. Однако уже после волны тепла жителей столицы вновь ждёт похолодание.