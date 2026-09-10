Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 16:12

Москвичи рванули на пляжи в последний день «бабьего лета»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве столбики термометра поднялись до рекордных для осени 27 градусов. Журналисты SHOT побывали на городских пляжах и убедились, что жители и гости столицы предпочли урвать последние тёплые деньки, насладившись отдыхом у воды.

Жара в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Показатели температуры выше климатической нормы на 4 — 6 градусов. Но уже завтра погода начнёт портиться: небо затянут облака, пройдут дожди.

Вышли на охоту: Москвичей предупредили об осенней волне активности клещей
Вышли на охоту: Москвичей предупредили об осенней волне активности клещей

Ранее уже сообщалось, что в Москве с 8 сентбяря ожидается заметное потепление. В четверг, 10 сентября, температура воздуха в столице поднялась выше 25 градусов. Однако уже после волны тепла жителей столицы вновь ждёт похолодание.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar