В Москве начался новый спор об авторстве мультсериала «Маша и Медведь»: дочь умершей женщины заявила, что именно её мать придумала будущих героев. Соответствующий иск к компании-правообладателю поступил в Останкинский районный суд столицы, сообщили в пресс-службе московских судов.

Заявительница З. А. Суразакова утверждает, что в 2008 году её мать разработала первоначальную идею мультфильма, образы персонажей и основные сюжетные линии. По мнению истицы, именно эти творческие наработки впоследствии стали основой популярного анимационного проекта.

Однако при жизни женщина не оформила должным образом исключительные права на своё произведение. Теперь дочь добивается судебного признания авторства матери, чтобы установить принадлежность ей спорного результата интеллектуальной деятельности. Решение по иску пока не принято.

Ранее Life.ru сообщал о другом судебном споре вокруг «Маши и Медведя». В августе стало известно, что компания-правообладатель предъявила иск создателю мультсериала Олегу Кузовкову. Материалы поступили в Кузьминский районный суд Москвы, а рассмотрение назначили на октябрь 2026 года.