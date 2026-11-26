Жительнице Москвы стало плохо после визита незнакомца, представившегося курьером парфюмерно-косметической сети. По словам девушки, мужчина предложил ей понюхать пробники духов, после чего у неё потемнело в глазах и ослабли ноги. Инцидент произошёл в доме на Печорской улице. Об этом передаёт газета «Известия».

Москвичка рассказала, что открыла дверь, поскольку предположила, что доставку могли заказать родители. Незнакомец начал предлагать пробники парфюма и интересоваться, находится ли она дома одна.

Затем мужчина распылил духи на коробку и поднёс её к лицу девушки. По её словам, после этого у неё потемнело в глазах, а ноги стали ватными. Она утверждает, что с трудом смогла закрыть дверь, а примерно через 20 минут крепко уснула.

Женщина также рассказала о подозрительных незнакомцах, которые, по словам жильцов, несколько дней ходили по подъезду. Они представлялись курьерами, сотрудниками ЖКХ и представителями парфюмерных магазинов. После произошедшего москвичка обратилась в полицию.

При этом пока неизвестно, содержалось ли в пробниках какое-либо опасное вещество и действительно ли ухудшение самочувствия женщины было связано с парфюмом.

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