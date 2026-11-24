30-летняя врач из Санкт-Петербурга Анастасия Соболевская скончалась на Бали после тяжёлого отравления, предположительно, некачественным алкоголем. Женщина несколько недель назад отправилась на отдых, однако вскоре оказалась в больнице. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Соболевская работала лор-хирургом и была в числе организаторов лесного фестиваля Solar Systo. По словам её близкой подруги, причиной ухудшения самочувствия стало вино, купленное в местном магазине.

После употребления напитка женщине стало плохо спустя несколько часов. В медицинском учреждении она потеряла сознание, у неё произошла остановка сердца. Врачам удалось провести реанимацию, однако впоследствии сердце пациентки останавливалось ещё несколько раз.

Спасти петербурженку не удалось. 24 ноября она скончалась в балийской клинике Ari Canti.

Близкие Соболевской считают, что на исход ситуации повлиял низкий уровень медицинской помощи на острове. Родственники рассказали, что во время пандемии COVID-19 Анастасия занимала должность заведующей отделением и помогала спасать пациентов. После её смерти остались пожилые родители и сестра с инвалидностью.