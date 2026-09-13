Москвичка лишилась 1,7 млн из-за мошенников, а через год сама стала обвиняемой

24-летняя москвичка, ранее признанная потерпевшей от мошенников, спустя год сама стала подозреваемой в том же уголовном деле. Девушке вменяют участие в хищении ювелирных украшений примерно на 10 млн рублей. Об этом Ксения Собчак написала в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

История началась в октябре 2025 года. По словам Яны, после передачи неизвестным четырёхзначного кода её убедили, что сбережения находятся под угрозой. За полторы недели девушка отдала курьерам около 1,7 млн рублей, выполняла указания собеседников и никому не рассказывала о происходящем.

Позже она обратилась в полицию и получила статус потерпевшей. Однако примерно через год Яну снова вызвали в отдел уже как свидетеля, а затем сообщили, что теперь её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период, когда девушка выполняла указания злоумышленников, она забрала чужие ювелирные изделия и продала их. В постановлении говорится, что она действовала умышленно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору. Стоимость украшений оценивается примерно в 10 млн рублей.

Защита с такой трактовкой не согласна. Адвокат Егор Филин утверждает, что его доверительница сама находилась под воздействием мошенников, не имела преступного умысла и не присваивала полученные средства. По словам юриста, когда Яна пришла давать показания, сотрудники полиции не знали, что в рамках этого же дела она уже признана потерпевшей. Сейчас девушку отпустили под подписку о невыезде.

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