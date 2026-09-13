«Сотрудники ФСБ» отправили за миллионами: Суд арестовал фигуранток дела Фурмановой

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал Елизавету Бунову и Елизавету Чичину, обвиняемых в хищении имущества на сумму свыше 116 млн рублей из квартиры дочери режиссёра Рудольфа Фурманова. Обе фигурантки пробудут в СИЗО до 10 ноября.

«Следствие полагает, что Буянова совместно с Чачиной и другими неустановленными лицами, с 09.09.2026 по 11.09.2026, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, убедившись в том, что за их действиями никто не наблюдает, воспользовавшись оставленным от квартиры ключом, незаконно проникли в квартиру дома, расположенного по Невскому проспекту и, действуя в продолжение своего преступного умысла, тайно похитили имущество, принадлежащее К., на общую сумму не менее 116 151 500 рублей 84 копейки, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Бунову и Чичину задержали 11 сентября, после чего им предъявили обвинение в краже в особо крупном размере. На заседании выяснилось, что сами обвиняемые считают себя жертвами мошенников. По их словам, сначала им начали звонить с неизвестных номеров, а затем их аккаунты на «Госуслугах» оказались взломаны. Собеседники заявили девушкам, будто те причастны к преступной деятельности, связаны с террористами и подозреваются в измене родине.

После этого злоумышленники предложили им стать «внештатными сотрудниками ФСБ», чтобы доказать свою непричастность. Девушки начали выполнять указания человека, представлявшегося следователем. До получения одного из таких «заданий» они даже не были знакомы друг с другом.

Фигуранткам велели приобрести инструменты, встретиться и отправиться в квартиру. Мнимый следователь убедил их, что хозяина жилья якобы задержали за взятки, а у порядочных людей не может быть такого количества денег. Забранные вещи девушки затем вывезли в деревню и оставили пакеты там, где им указали.

Отдельно в суде прозвучали показания свидетеля, с которой неизвестные связывались под видом сотрудников Минцифры и ФСБ. Её убедили, будто она связана с террористами, а чтобы избежать обвинения в госизмене, потребовали подробно сфотографировать места хранения денег и ценностей якобы для проверки их происхождения. После этого женщине приказали вывести мать из квартиры под любым предлогом, оставить ключи у входной двери и никому ничего не рассказывать.

Свидетель вместе с матерью отправилась в кинотеатр, пока звонившие якобы проводили «проверку». После сеанса мошенники заявили, что им нужно ещё время, поэтому девушка пыталась уговорить мать зайти в кафе, а затем даже сделала вид, что ей стало плохо, и просила вызвать скорую. В итоге она убедила мать переночевать в другом месте, а на следующий день семья обнаружила пропажу всех ценностей.

Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники несколько дней воздействовали на 22-летнюю Елизавету Фурманову. По их указаниям девушка отключила сигнализацию и оставила ключи от квартиры у входа, после чего из жилья исчезли наличные и украшения почти на 150 млн рублей. По информации полиции Петербурга, первую подозреваемую задержали у дома № 7 на улице Асафьева. Ею оказалась 20-летняя приезжая из Московской области. Вторую фигурантку, студентку одного из петербургских вузов, нашли у дома № 6 на улице Вахрушева во Всеволожске.