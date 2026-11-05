Москвичка заразилась малярией во время путешествия в Танзанию и столкнулась с трудностями при поиске необходимых лекарств в России. Девушку госпитализировали в инфекционную клиническую больницу № 1, а препараты для лечения пришлось искать по всей столице с помощью других туристов. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, заболевание у путешественницы подтвердили уже после возвращения из Африки. Предположительно, заражение произошло во время сафари, где девушка не пользовалась средствами защиты от комаров.

Сейчас пациентка находится в больнице и проходит лечение. По словам одной из туристок, отдыхавших вместе с пострадавшей, необходимые противомалярийные препараты приходится собирать по Москве при содействии других путешественников.

Состояние девушки осложняется высокой температурой. Как утверждает собеседница Baza, для её снижения пациентке ежедневно ставят капельницы с парацетамолом. При этом сведения о нехватке лекарств основаны на рассказах сопровождавших её туристов.