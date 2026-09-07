Москвичке в глаз попал осколок мини-вентилятора во время отдыха в Таиланде
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Москвичка попала в больницу в Таиланде после того, как отколовшийся от мини-вентилятора кусочек пластика угодил ей в глаз. Об этом сообщает Baza.
Москвичке в глаз попал осколок мини-вентилятора во время отдыха в Таиланде. Фото © Telegram/ Baza
Инцидент произошёл во время прогулки на Горе обезьян. Девушка обдувала лицо портативным устройством, когда внезапно почувствовала резкую боль. Россиянка попыталась самостоятельно промыть глаз и извлечь инородное тело, однако сделать это не получилось. Обратиться к специалисту она смогла только через 18 часов.
В местном госпитале офтальмолог обнаружил микроскопический пластиковый осколок. По данным канала, врачу потребовались дополнительные усилия, чтобы его удалить.
Частица оказалась фрагментом лопасти того самого мини-вентилятора. После процедуры туристку отпустили восстанавливаться. За осмотр и оказанную помощь девушке выставили счёт примерно на 20 тысяч рублей.
В июне подмосковные медики спасли девушку, случайно вдохнувшую портновскую булавку. Инородное тело обнаружили при обследовании и извлекли в больнице.
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