Москвичка попала в больницу в Таиланде после того, как отколовшийся от мини-вентилятора кусочек пластика угодил ей в глаз. Об этом сообщает Baza.

Москвичке в глаз попал осколок мини-вентилятора во время отдыха в Таиланде. Фото © Telegram/ Baza

Инцидент произошёл во время прогулки на Горе обезьян. Девушка обдувала лицо портативным устройством, когда внезапно почувствовала резкую боль. Россиянка попыталась самостоятельно промыть глаз и извлечь инородное тело, однако сделать это не получилось. Обратиться к специалисту она смогла только через 18 часов.

В местном госпитале офтальмолог обнаружил микроскопический пластиковый осколок. По данным канала, врачу потребовались дополнительные усилия, чтобы его удалить.

Частица оказалась фрагментом лопасти того самого мини-вентилятора. После процедуры туристку отпустили восстанавливаться. За осмотр и оказанную помощь девушке выставили счёт примерно на 20 тысяч рублей.

В июне подмосковные медики спасли девушку, случайно вдохнувшую портновскую булавку. Инородное тело обнаружили при обследовании и извлекли в больнице.