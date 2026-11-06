Перевод денежных средств, совершённый ещё в феврале 2022 года, стал основанием для уголовного дела против жительницы России. В Москве женщину обвинили в содействии террористической деятельности из-за перечисления денег украинскому полку «Азов»*. Суд рассмотрел жалобу защиты, но решил не смягчать меру пресечения и оставил фигурантку в следственном изоляторе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, деньги были отправлены организации в феврале 2022 года. Следствие квалифицировало действия женщины по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Однако сторона защиты не согласилась с предъявленными обвинениями. Адвокаты настаивали, что доказательств осознанного финансирования запрещённой организации недостаточно. Сама обвиняемая утверждала, что переводила средства не организации, а «некоему узнику».

Защита также заявляла, что женщина не знала ни о существовании «Азова»*, ни о преступном характере его деятельности. По мнению адвокатов, сам факт перечисления денег ещё не доказывает, что фигурантка понимала, кому именно направляет средства.

Тем не менее суд не нашёл оснований для освобождения женщины из-под стражи. Изучив представленные материалы, инстанция сочла имеющиеся сведения достаточными для предположения о возможной причастности обвиняемой к преступлению.

«Суд проверил наличие достаточных данных, указывающих на событие преступления, и оценил их как достаточные для обоснованного предположения о возможной причастности обвиняемой к совершению инкриминируемого ей деяния», — говорится в судебном решении.

Кроме того, суд указал на риск того, что женщина может скрыться, опасаясь уголовного преследования. В результате апелляционную жалобу защиты не удовлетворили, а обвиняемая осталась в СИЗО.

На данный момент речь идёт об обвинении, а не о вступившем в силу обвинительном приговоре.

Ранее Life.ru писал, что житель Липецка получил 13 лет лишения свободы за государственную измену и содействие террористической деятельности. По версии следствия, мужчина передавал украинскому куратору сведения о военном эшелоне и неоднократно переводил деньги на закупку снаряжения для ВСУ, в том числе для «Азова»*. Помимо срока в колонии строгого режима, суд назначил ему штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы после освобождения.