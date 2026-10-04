Мособлсуд начал рассматривать дело Владимира Тебекина и ещё 11 фигурантов

Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Владимира Тебекина и ещё 11 фигурантов. Их обвиняют в преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью, мошенничеством и преступным сообществом.

По версии Генпрокуратуры, в 2002 году криминальный авторитет Виктор Панюшин наделил Тебекина высоким статусом в преступной иерархии Белгородской области. Позднее, как утверждает обвинение, тот создал организованную группу для совершения экономических преступлений в Белгородской и Курской областях.

Следствие считает, что с 2014 по 2017 год участники схемы занимались незаконной банковской деятельностью и получили более 235 млн рублей прибыли. Им также вменяют хищение свыше 57 млн рублей из бюджета посредством незаконного возмещения НДС.

В зависимости от предполагаемой роли фигурантам предъявлены обвинения в занятии высшего положения в преступной иерархии, руководстве структурным подразделением преступного сообщества и участии в нём, незаконной банковской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере.

Сам Тебекин ранее вину не признавал. Весной суд оставил его под стражей, а дело передали для рассмотрения в Московский областной суд.

Ранее Life.ru сообщал о передаче дела Тебекина в Мособлсуд. Тогда отмечалось, что Генпрокуратура добилась изменения территориальной подсудности, сославшись на возможное влияние обвиняемого в Белгородской области.