Мост между Москвой и Вашингтоном: Дмитриев оценил роль Уиткоффа и Кушнера

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер играют ключевую роль в поиске реалистичных компромиссов на переговорах с Россией. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью французской газете Le Monde.

По словам спецпредставителя российского президента, во время встречи в Москве 5 сентября ему удалось обсудить с американскими переговорщиками широкий круг вопросов. Ещё до их визита в Россию стороны провели продолжительные консультации в Вашингтоне, в том числе с представителями министерств финансов и энергетики США.

Дмитриев также выразил мнение, что администрация Дональда Трампа всё лучше понимает значение сотрудничества с Россией для американских национальных интересов. По его оценке, в Вашингтоне постепенно укрепляется осознание необходимости взаимодействия с Москвой.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах переговоров Владимира Путина и Стива Уиткоффа, состоявшихся 21 октября в Санкт-Петербурге. Главной темой встречи стало урегулирование украинского конфликта. Стороны также обсудили экономическое сотрудничество, включая энергетические проекты. Москва выразила готовность возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в первой половине ноября. Кушнер лично не приехал в Петербург из-за болезни, но подключился к обсуждению дистанционно.