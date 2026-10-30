Мосты через Днепр стали проблемой для Киева: Левый берег практически отрезан от правого

Левый берег Киева оказался практически отрезан от правого из-за повреждений мостов через Днепр. Городские власти не подготовили альтернативные транспортные маршруты, заявил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире «Новости.Live».

«Фактически левый берег, где сейчас проживает, я думаю, более миллиона человек, в значительной степени отсоединён от правого берега. И можно констатировать полную неготовность к этой ситуации», — отметил эксперт.

По его словам, после повреждения Южного моста значительная часть транспортного потока переместилась на Дарницкую переправу. Это привело к серьёзным заторам и существенно осложнило передвижение жителей между двумя частями украинской столицы.

Кущ раскритиковал городские власти за отсутствие резервных путей сообщения через Днепр. По его оценке, транспортная инфраструктура Киева оказалась не готова к масштабным ограничениям на основных переправах.

Очередные повреждения Южного моста были зафиксированы 27 октября. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в сооружение и повреждении инфраструктуры метрополитена. После этого движение автомобилей через мост перекрыли, а работу общественного транспорта пришлось перестраивать.

В Минобороны России ранее заявили, что российские военные нанесли удар по Южному мосту, который, по данным ведомства, использовался для перевозки военных грузов.