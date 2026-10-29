Пробки не объехать: Киевляне меняют авто на самокаты из-за заторов на мостах
В Киеве из-за транспортного коллапса люди пересаживаются на самокаты
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве из-за масштабных пробок жители начали пересекать мосты через Днепр на электросамокатах, чтобы добраться с левого берега на правый. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Утром 29 октября серьёзные заторы образовались на Харьковском шоссе и Днепровской набережной. Особенно сложная ситуация наблюдается на участке от жилого массива Осокорки до моста Патона.
Обстановка на мостах через Днепр в Киеве. Видео © Telegram / ШоКиев, Реальный Киев
На опубликованных в Сети кадрах видны длинные очереди автомобилей, практически парализовавшие движение по основным магистралям. Чтобы не стоять в пробках, некоторые горожане пересаживаются на электросамокаты и таким образом пытаются перебраться на противоположный берег Днепра.
Транспортные проблемы усугубились после закрытия Южного моста, получившего повреждения 27 октября. По сообщениям украинских СМИ, движение поездов метро по мосту также остановлено. Для пассажиров запустили дополнительные автобусные маршруты, однако на фоне дорожных заторов добраться до нужного района по-прежнему непросто.