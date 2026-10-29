Пробки не объехать: Киевляне меняют авто на самокаты из-за заторов на мостах

В Киеве из-за масштабных пробок жители начали пересекать мосты через Днепр на электросамокатах, чтобы добраться с левого берега на правый. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Утром 29 октября серьёзные заторы образовались на Харьковском шоссе и Днепровской набережной. Особенно сложная ситуация наблюдается на участке от жилого массива Осокорки до моста Патона.

Обстановка на мостах через Днепр в Киеве. Видео © Telegram / ШоКиев, Реальный Киев

На опубликованных в Сети кадрах видны длинные очереди автомобилей, практически парализовавшие движение по основным магистралям. Чтобы не стоять в пробках, некоторые горожане пересаживаются на электросамокаты и таким образом пытаются перебраться на противоположный берег Днепра.