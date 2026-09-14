Мосты сожжены: Серебренников продал квартиру в Москве, где отбывал домашний арест

Режиссёр Кирилл Серебренников продал свою последнюю недвижимость в России, сообщает Telegram-канал SHOT. Речь идёт о двухкомнатной квартире площадью 44 кв. м в историческом доме на Пречистенке, рыночная стоимость которой оценивается в 45 млн рублей.

Культурный деятель владел этими квадратными метрами свыше двух десятилетий. Указанное пространство получило широкую известность во время скандального расследования дела «Седьмой студии» о мошенничестве с государственными грантами.

Именно в данных стенах бывший руководитель «Гоголь-центра» находился под домашним арестом. Впоследствии уголовный процесс завершился вынесением условного приговора и снятием судимости.

После отъезда в Берлин в 2022 году мастер сцены продолжал числиться хозяином метров в центре Москвы. Однако спустя три года жизни за рубежом мужчина решил полностью разорвать материальные связи с родиной.

Сделка купли-продажи состоялась без лишнего шума и широкой огласки. Объявление о поиске покупателей нигде публично не выставлялось, а смена собственника прошла непублично.

Теперь у обосновавшегося в Германии Серебренникова не осталось официально зарегистрированного имущества в стране. Завершение расчётов окончательно закрыло его финансово-бытовые вопросы в РФ.

Тем временем Стивен Сигал за десять лет продал три принадлежавших ему дома в США примерно за $11,4 млн. Последняя из сделок состоялась уже после получения актёром российского гражданства.