Мотоблогершу из РФ навсегда выдворили из Вьетнама за опасные трюки на мотоцикле

Российскую мотоблогершу Юлию Никитину навсегда выдворили из Вьетнама за опасные трюки на мотоцикле на дорогах общего пользования. Об этом сообщила полиция провинции Кханьхоа.

35-летняя россиянка неоднократно устраивала опасные заезды с января по июнь 2025 года в районах Камлам и Намкамрань. В частности, Никитина вставала на колени на сиденье Yamaha R15 прямо во время движения и ездила без необходимой защитной экипировки.

Свои трюки она снимала на видео, монтировала и выкладывала в соцсети. Ролики набирали большое количество просмотров и репостов. По оценке местных властей, такие публикации негативно влияли на общественный порядок и безопасность дорожного движения.

24 июля суд второго региона провинции Кханьхоа признал Никитину виновной в нарушении общественного порядка. Россиянку оштрафовали на 30 млн донгов — около 97 тыс. рублей — и постановили навсегда выдворить из Вьетнама.

Перед депортацией Никитина выплатила назначенный штраф. Сам мотоцикл Yamaha R15, на котором она выполняла трюки, ранее был изъят правоохранителями. Решение суда исполнили 15 сентября. Сотрудники полиции Кханьхоа совместно с пограничной службой международного аэропорта Камрань проводили россиянку за пределы страны.

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