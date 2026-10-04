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Регион
Опубликовано 4 октября, 20:20

Мотоциклист погиб при столкновении с Lexus в Подольске

Обложка © Telegram/Подмосковная полиция

Обложка © Telegram/Подмосковная полиция

Мотоциклист погиб в результате ДТП с автомобилем Lexus в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным полиции, Lexus и мотоцикл двигались в попутном направлении. В какой-то момент произошло столкновение. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ранее Life.ru писал, что в Хабаровском крае 13-летний мальчик погиб, а его 12-летний приятель попал в больницу после ДТП. 17-летний водитель во время обгона столкнулся с другой машиной, его автомобиль опрокинулся и вылетел на обочину, где стояли дети. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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