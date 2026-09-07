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Опубликовано 7 сентября, 11:05

Мотоциклист загорелся после ДТП с двумя авто на проспекте Науки в Петербурге

Обложка © «Mash на Мойке»

Обложка © «Mash на Мойке»

40-летнего мотоциклиста госпитализировали в тяжёлом состоянии после аварии на проспекте Науки в Санкт-Петербурге. После столкновения мужчина загорелся, а на помощь ему бросились случайные очевидцы, сообщает «Mash на Мойке».

Байкер загорелся после ДТП с двумя авто в Петербурге. Видео © «Mash на Мойке»

По предварительным данным, байкер за рулём мотоцикла BMW не справился с управлением и задел две машины. После этого мужчина упал на отбойник.

В результате аварии его одежда вспыхнула. Очевидцы пытались сбить пламя, пока пострадавший катался по асфальту.

Мотоциклиста доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

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Обстоятельства и точные причины ДТП устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что известная в Ростове-на-Дону байкерша погибла в ДТП. У женщины осталось двое детей.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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