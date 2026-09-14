«Мой дом — моя крепость»: В России предложили расширить право на самооборону

Россиян предлагают освободить от уголовной ответственности за превышение необходимой самообороны, если им пришлось защищать себя или близких от человека, незаконно проникшего в жилище. Такой законопроект подготовили депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, с ним ознакомился Life.ru.

Инициатива предполагает, что само вторжение в дом станет достаточным основанием для более широкой защиты. Авторы считают, что человеку не придётся ждать, пока незваный гость первым применит насилие или продемонстрирует оружие.

По словам Слуцкого, во время проникновения невозможно заранее определить намерения постороннего и оценить, насколько серьёзную угрозу он представляет семье. Поэтому, считают в партии, закон должен давать жильцам возможность сразу пресечь нападение.

Сейчас правила необходимой обороны зависят от характера угрозы. Если посягательство не связано с опасным для жизни насилием или непосредственной угрозой его применения, действия обороняющегося могут оцениваться в том числе с точки зрения превышения допустимых пределов. При этом внезапность нападения также учитывается законодательством.

В ЛДПР в качестве одного из примеров приводят случай в Крыму, где хозяин дома выстрелил из охотничьего ружья в ворвавшегося мужчину после нападения на него и семью. Пришедший погиб, а действия владельца жилища, как утверждают авторы инициативы, квалифицировали как убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Ещё один эпизод произошёл в Ивановской области: после нападения группы людей на дом хозяин применил оружие, в результате чего один человек погиб, другой был тяжело ранен. Мужчину впоследствии оправдали, однако до этого он прошёл через следствие и судебный процесс.

Законопроект 14 сентября направили в Правительство России для получения заключения. Пока речь идёт только об инициативе — действующие правила самообороны не изменились.

Вопрос о границах допустимой защиты возникает и при использовании обычных средств самообороны. 11 сентября Life.ru писал со ссылкой на адвоката Марину Кельбах, что даже перцовый баллончик нельзя применять без достаточных оснований: в зависимости от обстоятельств и последствий действия человека могут повлечь административную или уголовную ответственность.