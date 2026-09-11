Самооборона или нападение? Юрист объяснила, когда можно пустить в ход перцовый баллончик

Перцовый баллончик относится к гражданскому оружию самообороны, но использовать его без оснований нельзя. В зависимости от последствий человеку может грозить административная или уголовная ответственность, предупредила адвокат Марина Кельбах.

По её словам, юридическая оценка зависит в том числе от причинённого вреда. Распыление может привести к ожогам, повреждению органов зрения или тяжёлой аллергической реакции. Человек, применивший баллончик для защиты, в некоторых случаях сам становится обвиняемым.

«Что касается пределов самообороны, ст. 37 УК РФ позволяет причинить вред нападающему при защите от общественно опасного посягательства», — пояснила собеседница «Газеты.ru».

При разбирательстве суд учитывает, кто начал конфликт, была ли угроза реальной и продолжалась ли она в момент применения баллончика. Даже если необходимую оборону не признают, противоправное или аморальное поведение потерпевшего, ставшее поводом для преступления, может рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

Юрист посоветовала не применять баллончик, пока этого можно избежать. «Ментоловые» средства для отпугивания животных оружием не считаются, однако их использование против человека также может повлечь ответственность, если был причинён вред.

Ранее Верховный суд РФ признал необходимой самообороной применение ножа против нападавших с резиновыми дубинками. Суд обратил внимание на обстоятельства нападения и наличие общественно опасного посягательства.