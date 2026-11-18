Президент России Владимир Путин рассказал, что во время обстоятельной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином они уделили особое внимание научному и образовательному сотрудничеству двух стран. Об этом российский лидер заявил на встрече со студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.

«Непосредственно перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом — председателем [КНР] Си Цзиньпином», — поделился Путин.

По словам президента, Москва и Пекин рассматривают взаимодействие в научной и образовательной сферах как одно из важнейших направлений двусторонних отношений. Эту оценку лидеры подтвердили во время состоявшихся переговоров.

«Мы, в частности, с удовлетворением констатировали, что наше научно-образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — отметил глава государства.

Путин также положительно оценил ход перекрёстных Годов образования России и Китая. Он подчеркнул, что их программа охватывает широкий круг направлений — от академических обменов до совместной научной деятельности.

Сотрудничество при этом не ограничивается университетами. Российские и китайские специалисты уже воплотили в жизнь множество инициатив, связанных в том числе со средним профессиональным и школьным образованием.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Российский лидер в начале встречи выразил радость по поводу возможности вновь увидеться с председателем КНР.