«Мой хороший друг»: Путин рассказал студентам о разговоре с Си Цзиньпином
Путин рассказал о разговоре с Си Цзиньпином по поводу науки и образования
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Президент России Владимир Путин рассказал, что во время обстоятельной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином они уделили особое внимание научному и образовательному сотрудничеству двух стран. Об этом российский лидер заявил на встрече со студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.
«Непосредственно перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом — председателем [КНР] Си Цзиньпином», — поделился Путин.
По словам президента, Москва и Пекин рассматривают взаимодействие в научной и образовательной сферах как одно из важнейших направлений двусторонних отношений. Эту оценку лидеры подтвердили во время состоявшихся переговоров.
«Мы, в частности, с удовлетворением констатировали, что наше научно-образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — отметил глава государства.
Путин также положительно оценил ход перекрёстных Годов образования России и Китая. Он подчеркнул, что их программа охватывает широкий круг направлений — от академических обменов до совместной научной деятельности.
Сотрудничество при этом не ограничивается университетами. Российские и китайские специалисты уже воплотили в жизнь множество инициатив, связанных в том числе со средним профессиональным и школьным образованием.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Российский лидер в начале встречи выразил радость по поводу возможности вновь увидеться с председателем КНР.
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