В Финляндии Александр Пашутин и Лидия Федосеева-Шукшина жили в одном доме. По словам актёра, на протяжении десяти лет они часто виделись и ходили друг к другу в гости. Об этом он рассказал, когда узнал о смерти коллеги.

«Господи, моя дорогая, как же жалко! У нее была яркая, сложная жизнь», — цитирует Пашутина «Абзац».

Народный артист России назвал её музой Василия Шукшина и с теплотой отозвался о ней как о человеке.

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. О её смерти 7 ноября сообщила дочь Мария Шукшина. Широкую известность актрисе принесли роли в картинах «Калина красная», «Печки-лавочки» и других советских фильмах.