«Моя дорогая, как же жалко!»: Актёр Пашутин рассказал о жизни по соседству с Федосеевой-Шукшиной
Пашутин вспомнил десять лет дружбы с Федосеевой-Шукшиной в Финляндии
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Финляндии Александр Пашутин и Лидия Федосеева-Шукшина жили в одном доме. По словам актёра, на протяжении десяти лет они часто виделись и ходили друг к другу в гости. Об этом он рассказал, когда узнал о смерти коллеги.
«Господи, моя дорогая, как же жалко! У нее была яркая, сложная жизнь», — цитирует Пашутина «Абзац».
Народный артист России назвал её музой Василия Шукшина и с теплотой отозвался о ней как о человеке.
Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. О её смерти 7 ноября сообщила дочь Мария Шукшина. Широкую известность актрисе принесли роли в картинах «Калина красная», «Печки-лавочки» и других советских фильмах.
Ранее Life.ru рассказывал о последнем желании Лидии Федосеевой-Шукшиной. Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник вспоминала, что актриса очень любила жизнь, охотно помогала окружающим и надеялась дожить до весны.