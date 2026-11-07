В последние годы Лидия Федосеева-Шукшина особенно тяжело переносила осень. По словам её адвоката Юлии Вербицкой-Линник, в это время актриса часто болела и потому боялась осенних месяцев.

«Лидия Николаевна очень любила жизнь, она очень хотела дожить до весны», — цитирует Вербицкую-Линник Zvezdanews.

Они сблизились после судебных разбирательств. По словам адвоката, виделись и разговаривали редко, но общение было доверительным. Ей запомнилось, как охотно артистка помогала другим и как спокойно относилась к чужому осуждению.

О смерти народной артистки РСФСР 7 ноября сообщила её дочь Мария Шукшина. Федосеевой-Шукшиной было 88 лет. В начале ноября семья рассказывала, что она оставалась в реанимации и дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Одну из самых известных ролей Федосеева-Шукшина сыграла в «Калине красной» Василия Шукшина. Её героиня Люба Байкалова принимает Егора Прокудина после его освобождения из колонии. В другой картине режиссёра, «Печки-лавочки», они сыграли супругов, которые впервые отправляются из алтайской деревни к морю.