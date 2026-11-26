«Моя новая когтеточка прибыла!» Кот Ларри оценил рождественскую ёлку на Даунинг-стрит
Кот Ларри назвал рождественскую ёлку британского премьера своей когтеточкой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Кот Ларри с юмором отреагировал на появление рождественской ёлки в офисе британского премьера Энди Бёрнэма. Шутливая запись появилась в аккаунте знаменитого мышелова в соцсети X.
В ответ на публикацию о доставке праздничного дерева на Даунинг-стрит, 10, усатый обитатель резиденции объявил о прибытии своей новой когтеточки.
«Моя новая когтеточка прибыла!» — говорится в сообщении.
Ранее Ларри в шутку взял на себя ответственность за глобальный сбой Microsoft. В соцсетях от его имени опубликовали анимацию с котёнком, перегрызающим провод. Тогда с перебоями в работе цифровых сервисов столкнулись пользователи из 74 стран и территорий.
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