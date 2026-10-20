«Мозг не спит»: Как ночные кошмары и сюжеты о беге связаны с реальными болезнями

Сновидения возникают у каждого человека, однако способность запоминать их различается. При этом содержание ночных образов иногда отражает физическое и психологическое состояние организма. Об этом радио Sputnik рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

По словам специалиста, даже во время отдыха головной мозг не прекращает обрабатывать информацию. Особенно интенсивно этот процесс протекает в фазе быстрого сна, на которую приходится примерно 60% сновидений. Остальные 40% возникают в медленной фазе.

«Во время сна наш мозг продолжает работать, и иногда даже более активно, чем в период бодрствования», — объяснил сомнолог.

Ночные сюжеты могут включать как недавние впечатления, так и воспоминания многолетней давности. Кроме того, мозг продолжает упорядочивать полученные сведения, укрепляя одни связи между воспоминаниями и изменяя другие. Этим отчасти объясняется благотворное влияние полноценного отдыха на эмоциональное состояние.

Иногда приснившееся связано с заболеваниями. Например, при ночных остановках дыхания человеку могут мерещиться удушье или погружение под воду. При синдроме беспокойных ног встречаются сюжеты, связанные с бегом. Однако сами по себе такие образы не позволяют поставить диагноз.

Отдельного внимания заслуживают кошмары. Их могут провоцировать пережитый стресс, тревожные события и различные нарушения здоровья. В некоторых случаях повторяющиеся пугающие сны становятся поводом для медицинского обследования.

Калинкин добавил, что наука пока не располагает инструментами, позволяющими объективно исследовать всё содержание сновидений. Тем не менее изучение ночной активности мозга продолжается.