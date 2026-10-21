«Мозг не стареет от телефона»: Нейропсихолог раскрыла реальный возраст начала угасания памяти
Нейропсихолог Колобова: Смартфоны не ускоряют старение мозга
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Использование смартфонов само по себе не ускоряет биологическое старение мозга, хотя гаджеты могут влиять на отдельные умственные навыки. Об этом «Абзацу» рассказала нейропсихолог Светлана Колобова, объяснив, в каком возрасте начинаются естественные изменения когнитивных функций.
По словам специалиста, пик развития мозга приходится примерно на 22–25 лет. После этого постепенно начинает уменьшаться объём серого вещества, однако процесс идёт медленно и далеко не сразу отражается на повседневной жизни человека.
«Мозг достигает пика примерно в 22–25 лет, после этого постепенно снижается объём серого вещества. После 40 лет могут ухудшаться память и реакция», — пояснила Колобова.
К 50 годам, по оценке нейропсихолога, некоторые показатели умственных способностей могут снижаться на несколько процентов. При этом накопленные знания и словарный запас способны оставаться стабильными вплоть до глубокой старости.
Специалист подчеркнула, что не стоит путать естественные возрастные изменения с последствиями использования цифровых устройств. Само по себе время, проведённое с телефоном, не означает, что мозг начнёт стареть быстрее.
«Мозг развивается, а затем постепенно угасает. Сам факт, что человек взял телефон, не означает, что его мозг сразу постарел», — заключила Колобова.
Таким образом, возрастные изменения могут начинаться задолго до появления первых заметных проблем с памятью. Однако скорость этих процессов индивидуальна, а способность человека учиться и осваивать новые навыки сохраняется и в зрелом возрасте.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о создании программы «Нейроэкспресс», позволяющей проверить когнитивные функции человека всего за 10–12 минут. Разработка оценивает внимание, речь, мышление, способность к счёту и распознаванию зрительных образов без постоянного участия медицинского работника.