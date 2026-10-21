«Мозг не стареет от телефона»: Нейропсихолог раскрыла реальный возраст начала угасания памяти

Использование смартфонов само по себе не ускоряет биологическое старение мозга, хотя гаджеты могут влиять на отдельные умственные навыки. Об этом «Абзацу» рассказала нейропсихолог Светлана Колобова, объяснив, в каком возрасте начинаются естественные изменения когнитивных функций.

По словам специалиста, пик развития мозга приходится примерно на 22–25 лет. После этого постепенно начинает уменьшаться объём серого вещества, однако процесс идёт медленно и далеко не сразу отражается на повседневной жизни человека.

«Мозг достигает пика примерно в 22–25 лет, после этого постепенно снижается объём серого вещества. После 40 лет могут ухудшаться память и реакция», — пояснила Колобова.

К 50 годам, по оценке нейропсихолога, некоторые показатели умственных способностей могут снижаться на несколько процентов. При этом накопленные знания и словарный запас способны оставаться стабильными вплоть до глубокой старости.

Специалист подчеркнула, что не стоит путать естественные возрастные изменения с последствиями использования цифровых устройств. Само по себе время, проведённое с телефоном, не означает, что мозг начнёт стареть быстрее.

«Мозг развивается, а затем постепенно угасает. Сам факт, что человек взял телефон, не означает, что его мозг сразу постарел», — заключила Колобова.

Таким образом, возрастные изменения могут начинаться задолго до появления первых заметных проблем с памятью. Однако скорость этих процессов индивидуальна, а способность человека учиться и осваивать новые навыки сохраняется и в зрелом возрасте.