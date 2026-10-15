В России создали программу для проверки работы мозга за 10–12 минут
В России создали программу для выявления когнитивных нарушений за 10–12 минут
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В России разработали программу «Нейроэкспресс», способную всего за 10–12 минут оценить когнитивные функции взрослого человека без участия специалиста. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на конференции «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований».
Новая система проверяет сразу несколько показателей работы мозга. В их числе внимание, речь, способность к счёту, мышление и зрительный гнозис — умение распознавать зрительные образы.
Главная особенность разработки — автономность. Для проведения скрининга не требуется постоянное присутствие медицинского работника, а сам процесс занимает не более 12 минут.
По результатам проверки «Нейроэкспресс» составляет индивидуальный когнитивный профиль пациента. Полученные показатели сопоставляются с возрастной нормой, после чего программа формирует структурированное заключение, которое можно включить в медицинскую документацию.
Мурашко подчеркнул, что своевременное выявление ухудшения когнитивных способностей повышает эффективность последующей коррекции. Именно для раннего обнаружения таких изменений и предназначена новая разработка.
Ранее Life.ru сообщал о создании в России тест-систем для раннего выявления болезни Альцгеймера. Разработкой занимались специалисты Центра мозга Федерального медико-биологического агентства. В феврале 2026 года сообщалось о подготовке этих систем к регистрации.
Больше новостей о диагностике, лечении и медицинских исследованиях — в разделе «Медицина» на Life.ru.