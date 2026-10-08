«Мозг потёк»: У россиянки годами течёт загадочная жидкость из ушей

Жительница Брянска несколько лет страдает от того, что из её ушей выходит непонятная жидкость. Девушка всерьёз опасается, что у неё «вытекает мозг». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как рассказали журналистам, 23-летняя Ирина заметила проблему ещё в 2022 году. По её словам, в ушах возникало ощущение воды, а при лёгком касании мочки оттуда начинала сочиться жидкость. Девушка обратилась к ЛОРу, однако внятного диагноза ей так и не поставили.

Ирина решила отказаться от ватных палочек и вакуумных наушников. Это помогло: симптомы пропали, правда, спустя примерно неделю всё вернулось.

Совсем недавно Ирине впервые довелось ощутить дебют приступа. В момент, когда она расслаблялась дома, листая ленту соцсетей, в ухе неожиданно возник шум. Навязчивое жужжание не желало утихать, но спустя пару минут стихло само собой. Однако сразу после этого из уха потекла жидкость. Как призналась сама Ирина, тогда у неё возникло жуткое чувство, будто «мозг начал вытекать».

Сама пострадавшая предполагает, что причина кроется в аллергическом отите — она реагирует на пыльцу и отдельные фрукты. Во время приступов девушка спасается противоаллергическими таблетками.

До этого Life.ru рассказывал, что во время взлёта и посадки у многих закладывает уши из-за резких перепадов давления. Врач-оториноларинголог объяснила, что давление в среднем ухе выравнивается через евстахиеву трубу, соединяющую ухо с носоглоткой, а при её плохой работе возникают заложенность, снижение слуха, щелчки или боль. По словам специалиста, в большинстве случаев это безопасно и проходит самостоятельно, однако при выраженном перепаде давления может развиться баротравма уха. Облегчить состояние, как отметила врач, поможет обычная жвачка.