Музыка на максимум — слух на минимум: Молодёжь всё чаще обращается к врачам с тугоухостью

Молодые россияне стали вдвое чаще обращаться к врачам с проблемами слуха за последние пять лет. Как пишет телеграм-канал Mash, одной из главных причин медики называют привычку включать внутриканальные наушники на максимальную громкость.

Некоторые устройства способны выдавать звук до 110–120 дБ. При длительном прослушивании уровень выше 85 дБ уже создаёт повышенную нагрузку на ухо. Особенно опасной становится привычка часами слушать музыку почти на пределе возможностей гаджета.

К громкому звучанию человек постепенно привыкает и может не сразу заметить изменения. Среди тревожных признаков врачи называют постоянный шум в ушах, после которого могут появляться сложности со сном, концентрацией и разборчивостью речи. В отдельных случаях повреждение способно стать необратимым.

Любовь к мощному басу сама по себе не делает низкие частоты опаснее остальных. Проблемы возникают, когда такую музыку включают слишком громко и надолго. Дополнительную нагрузку получают и посетители шумных концертов.

Медики также советуют обращать внимание на состояние сосудов. Слуховой нерв нуждается в нормальном кровоснабжении, поэтому многочасовое нахождение без движения тоже может влиять на его работу. Врачи рекомендуют не проводить длительное время в одной позе.

Ранее оториноларинголог Людмила Джапаридзе назвала малозаметные признаки, которые могут указывать на проблемы со слухом у ребёнка. Родителям стоит насторожиться, если ребёнок не реагирует на собственное имя, часто просит сделать телевизор громче или периодически хлопает себя по ушам. Такие привычки могут свидетельствовать о нарушениях слухового восприятия. Врач выделила две распространённые причины ухудшения слуха. Первая — серные пробки, которые в сухом климате уплотняются и перекрывают слуховой проход. Вторая — экссудативный отит, при котором за барабанной перепонкой скапливается жидкость.