Названы неочевидные признаки проблем со слухом у ребёнка

Оториноларинголог Людмила Джапаридзе перечислила малозаметные признаки потенциальных проблем со слухом у детей. По её словам, отсутствие реакции на собственное имя, регулярные просьбы увеличить громкость телевизора или привычка хлопать себя по ушам, могут свидетельствовать о нарушениях слухового восприятия.

Врач указала на две распространённые причины ухудшения слуха. Первая — образование серных пробок, которые в условиях сухого климата уплотняются и блокируют слуховой проход. Вторая — экссудативный отит, характеризующийся скоплением жидкости за барабанной перепонкой после перенесённых респираторных заболеваний или при увеличенных аденоидах, что создаёт эффект восприятия звуков «под водой».

Она рекомендовала родителям обращать внимание на поведенческие особенности: систематическое переспрашивание, предпочтение повышенной громкости, отсутствие реакции на шёпот или боковые звуки. Своевременная диагностика, занимающая несколько минут, позволяет выявить нарушения на ранних стадиях и предотвратить долговременное ухудшение слуха, отметила специалист.

«Главное не ждать, что всё пройдёт само. Даже обычная серная пробка при неправильных попытках удалить её дома может закончиться воспалением или травмой уха. Лучше доверить это специалисту», — подчеркнула медик в беседе с «Газетой.ru».