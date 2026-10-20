«Можем доиграться»: В Раде призвали Киев договариваться с Путиным, пока не поздно

Киев должен искать пути урегулирования конфликта с Москвой, пока украинские войска сохраняют способность сопротивляться, иначе возможность договориться с Россией может исчезнуть. С таким предупреждением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью «РБК-Украина».

«Сопротивление. То, что сегодня делают ВСУ, только благодаря этому <…> мы можем о чём-то договариваться с Путиным. Если фронт падёт, Путин ни о чем с нами договариваться не будет, нет никаких сомнений. Когда вооружённые силы выигрывают нам время, это время должно быть использовано политиками, дипломатами для поиска выхода», — ответил он.

Гончаренко* также предупредил о последствиях дальнейшего затягивания ситуации. По его словам, если украинские власти не изменят нынешний подход, страна рискует столкнуться с ещё более тяжёлым сценарием.

Ранее Алексей Гончаренко* высказался, что условия мирного урегулирования для Украины с каждым разом становятся жёстче. Парламентарий описал тяжёлое положение страны: потери на фронте и в тылу, отток населения, ухудшение экономики. По его словам, у Киева нет собственных денег не только на войну, но и на содержание государства. Гончаренко* также указал на потерю бизнеса и экономического потенциала.

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